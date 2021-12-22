Тутберидзе заявила, что фигуристка Медведева научилась у нее многим бытовым вещам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу рассказала, что фигуристка Евгения Медведева училась у нее многим бытовым вещам.

Под руководством Тутберидзе фигуристка стала двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и завоевала две серебряные медали на Олимпиаде 2018 года - в командных соревнованиях и в одиночном катании. В мае 2018 года Медведева объявила об уходе от Тутберидзе и начале сотрудничества с канадцем Брайаном Орсером. Осенью 2020 года Медведева вернулась к Тутберидзе.

"Женя нуждалась во мне, я ее воспитывала, учила, как краситься и одеваться, как реагировать на шутки, - сказала Тутберидзе. - В какой-то момент конфликт "отцы-дети" произошел. Она ушла, у меня не было выбора".

По ходу олимпийского сезона-2017/18 фигуристка приняла решение сменить произвольную программу. "У нее (Медведевой) в интервью было, что она нас умоляла оставить первоначальную программу, но это неправда: она вышла со льда в Братиславе (где в сентябре 2017 года проходил "Мемориал Ондрея Непелы" - прим. ТАСС), и, надевая чехлы, сказала, что больше эту программу не поедет. С самолета позвонили [Даниилу] Глейхенгаузу (хореографу группы Тутберидзе) и сказали делать, что угодно [но поставить новую программу], а он сказал, что мы сошли с ума. Не успели подготовиться, потому что Женя летом объездила все японские шоу, потом пошли проблемы с весом, так как кто-то ей сказал, что она анорексична и из-за этого будут проблемы с компонентами. В предложенных обстоятельствах мы сделали все, что могли", - добавила она.