Коган считает, что увеличение возрастного ценза может убить фигурное катание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Увеличение возрастного ценза в женских соревнованиях по фигурному катанию может привести к тому, что этот вид спорта может закончиться как олимпийский вид. Таким мнением с журналистами поделился генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Ранее Федерация фигурного катания Норвегии внесла предложение в Международный союз конькобежцев повысить возрастной ценз для выступления на соревнованиях.

"Если брать взрослых спортсменов, то в 17-18 лет они идут учиться, их остаются единицы, и кого же мы с вами увидим? На последнем чемпионате Европы среди приблизительно 32-33 заявленных участниц ровно 50 процентов - это спортсменки, которым не было 16 лет, и это не касалось России. И тогда что - эти страны не имели бы взрослых чемпионатов Европы", - сказал Коган.

"Любое телевидение, спонсоры хотят видеть то, что привлекает людей - соревнования, и, если мы возьмем последние Олимпийские игры, сколько лет было чемпионке в скейтбординге? 13. И к чему мы придем? К потере зрительской аудитории, а на этом фигурное катание как олимпийский вид может закончиться, поэтому не думаю, что правильно ограничивать спортивную деятельность запретами, спорт есть спорт, нужно показывать то, чего может достичь человеческий организм", - подчеркнул генеральный директор ФФККР.