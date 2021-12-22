МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может принять участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что в этот раз мероприятие не планируется проводить на Красной площади.

"На Красной площади в этом году не запланировано. Но то, что какой-то матч с участием президента состоится, мы не исключаем. Мы вас обязательно проинформируем", - сказал Песков.

В предыдущий раз Путин в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади играл в конце декабря 2019 года. В 2020 году такое мероприятие не проводилось из-за пандемии. В сочинских гала-матчах в рамках финальных турниров Ночной лиги президент также выходит на лед регулярно, в последний раз - в мае 2021 года.

Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.