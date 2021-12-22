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Футбол в России

РПЛ перенесла 22-й тур на май из-за участия сборной России в стыковых матчах

Российская команда 24 марта в Москве сыграет с командой Польши в полуфинале стыковых матчей за право участия на чемпионате мира в Катаре
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) перенесло матчи 22-го тура чемпионата страны с 18-20 марта на 3-5 мая в связи с участием национальной команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Сборная России не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира. Чтобы попасть в финальную часть мирового первенства подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. 24 марта в Москве на стадионе "Лужники" сборная России в полуфинале встретится с командой Польши. Победитель игры 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

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