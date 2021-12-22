Футболист Черышев поддержал Карпина после поражения сборной России от команды Хорватии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев призвал идти до конца за главным тренером сборной России Валерием Карпиным, несмотря на его слова о возможном уходе из национальной команды. Комментарий Черышева приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее Карпин в интервью Youtube-каналу "Коммент.Шоу" допустил уход из сборной России после поражения в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира против команды Хорватии (0:1). Позднее специалист назвал свое высказывание ошибкой.

"За всех говорить не буду, но в моих глазах его авторитет не упал. Тренер имеет право сказать так, как думает. Я два последних сбора пропустил, побывал только на сентябрьском, скажу одно: Валерий Георгиевич - наш тренер, и мы должны идти с ним до конца", - заявил Черышев.

Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года после отставки Станислава Черчесова. Под руководством Карпина национальная команда заняла второе место в группе H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и попала в раунд плей-офф за право выступить на мировом первенстве в Катаре. В полуфинале сборная России сыграет с поляками, встреча пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники".