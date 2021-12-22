Суд Испании аннулировал штраф в €2,1 млн футболисту Пике

МАДРИД, 22 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Испании аннулировал штраф в размере €2,1 млн в отношении защитника футбольного клуба "Барселона" Жерара Пике. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе юридической инстанции.

Ранее спортсмену было предписано выплатить данную сумму в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Испанские власти полагали, что футболист симулировал передачу своих имиджевых прав своему предприятию, чтобы заплатить меньше налогов.

Пике 34 года, он является воспитанником "Барселоны". За основную команду он выступает с 2008 года. До этого он играл за английский "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2008 год и за испанскую "Сарагосу" (в аренде с 2006 по 2007 год).

В составе сборной Испании защитник стал чемпионом мира и Европы.