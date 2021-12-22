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Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио, вероятно, смогли сэкономить $1,6 млрд

Как сообщил гендиректор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, стоимость проведения соревнований составила $12,7 млрд

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Организаторы состоявшихся летом текущего года Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио смогли, по предварительным прогнозам, сэкономить 191 млрд иен ($1,6 млрд) на проведении этих соревнований. Об этом в среду объявил на пресс-конференции генеральный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

"На сегодняшний день мы считаем, что стоимость проведения Олимпиады и Паралимпиады составила 1,453 трлн иен ($12,7 млрд). Это на 191 млрд иен меньше объема расходов, спрогнозированного нами в декабре 2020 года", - подчеркнул Муто.

По данным телеканала NHK, организаторам удалось снизить стоимость благодаря вынужденному решению провести большинство соревнований без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом они сократили расходы на тестирования на заражения, охрану и логистику.

Ожидается, что финальный отчет по стоимости проведения Игр будет обнародован в июне 2022 года.

Токийские Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

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