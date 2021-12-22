Футболистка сборной России Абдуллина перешла в "Челси"

"Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность со стороны "Челси", я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы. Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших. Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев", - сказала Абдуллина.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отметил, что переход футболистки в английскую команду является показателем правильного направления развития женского футбола в России. "Трансфер Алсу - это хорошая новогодняя новость для всего женского футбола России. Это показатель того, что женский футбол в нашей стране двигается в правильном направлении и наши игроки становятся привлекательными для ведущих команд мира. "Челси" - футбольный клуб, который уже создал большое наследие, за команду выступают игроки топ-уровня, представительницы лучших национальных сборных мира, футболистки с опытом выступления в Лиге чемпионов, финальных стадиях чемпионатов Европы и мира", - отметил он.

Абдуллиной 20 лет, она выступала за российские клубы "Чертаново" и "Локомотив", в составе которых по разу стала серебряным призером чемпионата России. В составе "Локомотива" футболистка также выиграла чемпионат России, кубок и суперкубок страны. С 2017 года она выступает за сборную России. Всего в составе национальной команды она провела 30 матчей, забив три гола.