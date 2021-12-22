Третьяк: с игроками НХЛ турнир в Пекине был бы большим олимпийским праздником

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мужской турнир по хоккею в рамках Олимпийских игр в Пекине 2022 года с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был бы большим олимпийским праздником. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не смогут участвовать в Олимпиаде. В сентябре НХЛ, Международная федерация хоккея и Международный олимпийский комитет договорились об участии игроков лиги в олимпийском турнире. Однако по соглашению хоккеисты могли не поехать в Пекин в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Очень жалко, что лучшие хоккеисты не приедут, потому что это было бы большим олимпийским праздником. Олимпийская медаль это олимпийская медаль, и, естественно, все игроки горели желанием выступить на Олимпиаде. Но жизнь так распорядилась", - сказал Третьяк.

"С другой стороны, игроки Континентальной хоккейной лиги, которые могли не попасть на Олимпиаду, имеют сейчас возможность туда попасть. Кто бы ни поехал, я уверен, что каждая команда будет биться в Пекине и мы увидим хороший хоккей", - добавил он.

Последним турниром для сборной России перед Олимпиадой стал Кубок Первого канала, где она заняла второе место. "Та команда понравилась своей боевитостью, своим желанием. Провести четыре матча за пять дней - тяжело, но я видел, что у ребят горели глаза, когда я заходил к ним в раздевалку. Я видел их настрой, и им все по плечу", - отметил Третьяк.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.