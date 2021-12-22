Майоров считает, что неучастие игроков НХЛ в Олимпиаде не должно влиять на настрой сборной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх не должно влиять на настрой хоккеистов сборной России. Такое мнение мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

В Федерации хоккея России изначально были готовы к отказу НХЛ от участия в Олимпиаде

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что игроки ее клубов не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года.

"В целом на хоккее это никак не скажется. Очень досадно, что спортивный мир потеряет серьезное соревнование с участием сильнейших спортсменов. С одной стороны, это прискорбно, переживать, конечно, будут болельщики, любители хоккея, специалисты, потому что соревнования с участием сильнейших - это совсем другой уровень, другие эмоции. С другой стороны, хоккей как был на Олимпийских играх, так и будет, только команды будут выступать не в сильнейших составах", - сказал Майоров.

"Спорт - такое дело, что не всегда побеждает сильнейший. К соревнованию все равно надо серьезно готовиться, серьезно надо относиться к любому сопернику, который там будет. Вспомните последние Олимпийские игры, это чудо нас спасло (российская команда выиграла в овертайме финальный матч у сборной Германии, сравняв счет за 55 секунд до конца третьего периода - прим. ТАСС)", - добавил собеседник ТАСС.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.