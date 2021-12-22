Тренировка фигуристок группы Тутберидзе перед стартом чемпионата России не запланирована

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристки группы тренера Этери Тутберидзе не планирует в среду проводить тренировочную сессию перед стартом чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Чемпионка мира Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых и Аделия Петросян уже находятся в Санкт-Петербурге, в 19:30 мск спортсменки примут участие в жеребьевке, которая в связи с антиковидными мерами пройдет в закрытом режиме.

"Сегодня у этих спортсменок не планировалось тренировки, у них выходной, а вечером жеребьевка", - сообщил Горшков.