Смирнов считает, что НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде из-за позиции администрации США

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх в Пекине из-за позиции администрации США, а коронавирус является предлогом. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

IIHF с пониманием отнеслась к тому, что игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду

В среду НХЛ объявила, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде. 19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более 100 игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. В Олимпийских играх 2018 года хоккеисты НХЛ также не принимали участия.

"Конечно, коронавирус - это серьезный мотив, но мне кажется, что все-таки это предлог, - заявил Смирнов. - Это позиция администрации, такой приказ из Вашингтона, не верится в такие совпадения. Конечно, изначально они хотели, настаивали, чтобы профессионалы участвовали в Играх, обвиняя, что [сборная] СССР играет профессионалами. Их [профессионалов] пустили, потом начались капризы, уговоры".

"Мне очень трудно судить о шансах команды, это нужно делать аналитикам, специалистам, - сказал Смирнов. - [Алексей] Жамнов (главный тренер сборной России по хоккею - прим. ТАСС) уже определил, кто где играет, но, наверное, они готовили запасной вариант, предполагая возможность такого решения. По контракту до 10 января [в НХЛ] должны были определиться окончательно, возможность такого исхода существовала. Наверное, это разочарует болельщиков, которые бы хотели наших ведущих профессиональных игроков".

Также Смирнов подчеркнул, что даже в отсутствии игроков НХЛ на олимпийском хоккейном турнире будет упорная борьба. "Но это накал спортивной борьбы останется, патриотических чувств - тоже. Любители или профессионалы - это все равно будет борьбой гигантов. Уверен, по прежнему сборные нашей страны, Чехии, Швеции и других сборных будут сражаться в числе сильнейших", - добавил почетный президент ОКР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.