Врачи разрешили получившей месяц назад тяжелую травму саночнице Ивановой вернуться в спорт

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по санному спорту Татьяна Иванова, получившая месяц назад на этапе Кубка мира в Китае тяжелую травму ноги, практически восстановилась и получила от врачей разрешение тренироваться и выступать на соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Артем Петраков.

Чемпионка мира 2019 года Иванова получила травму ноги во время командной гонки, российские врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. Было решено обойтись без операции, с конца ноября Иванова проходила лечение в одном из московских медицинских центров, сама спортсменка заявила ТАСС перед началом лечения, что рассчитывает выступить на этапе Кубка мира в германском Винтерберге, который пройдет с 1 по 2 января.

"Татьяна получила временный допуск от врачей, 27 декабря она вместе с командой вылетит в Германию, чтоб принять участие в этапе Кубка мира в Винтерберге, - сказал Петраков. - Но процесс восстановления еще не завершен, спортсменка будет находится под постоянным контролем врачей".

Ивановой, ставящей перед собой задачу выступить на Олимпиаде в Пекине, необходимо принять участие минимум в четырех этапах Кубка мира. До начала Игр запланировано еще четыре этапа (Винтерберг, Сигулда, Оберхоф и Санкт-Мориц), Иванова в текущем сезоне приняла участие в одном этапе Кубка мира (20-21 ноября, Пекин).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.