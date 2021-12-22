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Олимпиада-2022 в Пекине

Морозов: КХЛ продолжит следовать положению о COVID-19 для участия ее игроков в Олимпиаде

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги не выступят в Пекине

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо продолжать следовать текущем положению, связанному с ковидом, чтобы ее игроки смогли принять участие в Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Алексей Морозов.

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о том, что ее игроки не смогут участвовать на Олимпиаде в Пекине.

"Мы с сожалением узнали о том, что игроки НХЛ не будут принимать участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Понимаем сложности наших коллег из НХЛ, связанные с распространением коронавируса при проведении сезона, - сказал Морозов. - Пандемия еще не закончилась, поэтому всем в КХЛ надо продолжать неукоснительно следовать положению о COVID-19, чтобы игроки лиги смогли представить свои сборные на ближайшей Олимпиаде".

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.

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Морозов, Алексей АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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