Татьяна Тарасова подтвердила, что ее выписали из больницы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила ТАСС, что выписана из больницы и находится дома.

Ранее о выписке Тарасовой ТАСС рассказал источник.

"Меня выписали, я дома", - сказала Тарасова.

Тарасова была госпитализирована 14 декабря по причине высокого давления.

Тарасовой 74 года, она родилась в семье заслуженного тренера СССР по хоккею Анатолия Тарасова. Вместе с Георгием Проскуриным она становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР в парном катании (1964, 1965), а также завоевала золото Универсиады (1966).

Тренерскую карьеру Тарасова начала в 1967 году. Среди ее подопечных были олимпийские чемпионы в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев, одиночники Алексей Ягудин и Илья Кулик, танцоры Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, а также обладательница золотой медали Олимпийских игр японка Сидзука Аракава, серебряные призеры Олимпиады японка Мао Асада и американка Саша Коэн, бронзовый призер Игр Денис Тен, двукратные чемпионы мира в танцах на льду Ирина Моисеева и Андрей Миненков и четырехкратный чемпион России в одиночном катании Максим Ковтун. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.