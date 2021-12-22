Суд изберет меру пресечения напавшим на фигуриста Соловьева 23 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Суд изберет меру пресечения напавшим на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева 23 декабря. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

Соловьев был избит утром 21 декабря в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. Врачи оценивают состояние фигуриста, получившего сотрясение мозга и многочисленные ушибы, как средней тяжести.

"Да, завтра будет суд", - сказала Болотова.

Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Помимо этого, фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.