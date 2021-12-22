Норвежский футболист Ботхейм перешел в "Краснодар"

ТАСС, 22 декабря. Нападающий Эрик Ботхейм перешел из норвежского футбольного клуба "Будё-Глимт" в российский "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Соглашение с нападающим рассчитано до июня 2025 года.

Ботхейму 21 год, он перешел в "Будё-Глимт" в феврале 2021 года и стал с командой чемпионом Норвегии. В текущем году на его счету 46 матчей, 22 гола и 10 результативных передач в разных турнирах. Ранее Ботхейм представлял норвежские "Русенборг" и "Стабек".

"Краснодар" после 18 туров располагается на пятой строчке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. В первом матче после зимней паузы команды примет московский "Локомотив".