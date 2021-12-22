МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) детально рассмотрит ситуацию с неисполнением гимна Белоруссии перед матчем регулярного чемпионата между "Йокеритом" и минским "Динамо". Встреча проходит в Хельсинки.

Перед матчем КХЛ между "Йокеритом" и минским "Динамо" не прозвучал гимн Белоруссии

Перед началом матча вместо гимна Белоруссии прозвучала другая музыка. Позднее "Йокерит" принес извинения минскому клубу.

"Неисполнение гимнов стран - участниц матчей КХЛ является нарушением п. 1 ст. 52 спортивного регламента КХЛ. Лига детально рассмотрит данную ситуацию и вынесет решение в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ", - сообщили в пресс-службе КХЛ.

Пункт 1 статьи 52 спортивного регламента КХЛ гласит о том, что перед началом матча исполняются первый куплет и припев государственного гимна страны, на спортсооружении которой проходит домашний матч, а также первый куплет и припев государственного гимна команды-гостя. Очередность звучания государственных гимнов устанавливается законодательством государства, на территории которого проводится матч. Исполняемые версии гимнов должны соответствовать партитурам, закрепленным в законодательстве соответствующего государства. В случае живого исполнения гимнов в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте версия живого исполнения гимна в записи должна быть предварительно письменно согласована с департаментом проведения соревнований.