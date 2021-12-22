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КХЛ

СКА в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2
Павел Карнаухов (ЦСКА) и Микко Лехтонен (СКА) Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Павел Карнаухов (ЦСКА) и Микко Лехтонен (СКА)
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Петербургский СКА в овертайме со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 6 098 зрителей.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Волков (29-я минута), Данила Моисеев (32) и Никита Гусев (62). У ЦСКА отличились Константин Окулов (41) и Павел Карнаухов (52). Для Волкова эта шайба стала первой после перехода в СКА, нападающему понадобилось для этого 15 матчей. Волков является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе "Тампы".

СКА впервые в текущем сезоне обыграл ЦСКА, в двух предыдущих встречах победу одержала московская команда - 7 ноября (4:0) и 21 ноября (3:1).

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче. ЦСКА располагается на третьей строчке с 56 очками. В следующем матче СКА в гостях встретится с новосибирской "Сибирью" 25 декабря, ЦСКА днем позже дома примет минское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА412033429126-8658
2Йокерит4218522411124-10256
3ЦСКА4116731311101-8956
4Динамо М4022221211132-9555
5Северсталь401535241199-9052
6Локомотив411731351299-8850
7Спартак4216512117105-10547
8Динамо Мн4115404414118-12546
9Торпедо4018103315103-9444
10Сочи401241311994-11038
11Витязь40812561898-12333
12Динамо Р40921532078-12132
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург402434018142-9763
2Трактор4217561211121-10459
3Салават Юлаев4121313112114-8254
4Ак Барс401734051199-9053
5Авангард4020211115114-9148
6Сибирь411723131590-8548
7Барыс4012332218104-11940
8Автомобилист4014213218116-10839
9Нефтехимик401322231896-11639
10Амур421024232177-10337
11Адмирал40703322566-12525
12Куньлунь40711152530-15824

 

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