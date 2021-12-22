СКА в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 декабря. Петербургский СКА в овертайме со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 6 098 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Волков (29-я минута), Данила Моисеев (32) и Никита Гусев (62). У ЦСКА отличились Константин Окулов (41) и Павел Карнаухов (52). Для Волкова эта шайба стала первой после перехода в СКА, нападающему понадобилось для этого 15 матчей. Волков является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе "Тампы".
СКА впервые в текущем сезоне обыграл ЦСКА, в двух предыдущих встречах победу одержала московская команда - 7 ноября (4:0) и 21 ноября (3:1).
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче. ЦСКА располагается на третьей строчке с 56 очками. В следующем матче СКА в гостях встретится с новосибирской "Сибирью" 25 декабря, ЦСКА днем позже дома примет минское "Динамо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|41
|20
|3
|3
|4
|2
|9
|126-86
|58
|2
|Йокерит
|42
|18
|5
|2
|2
|4
|11
|124-102
|56
|3
|ЦСКА
|41
|16
|7
|3
|1
|3
|11
|101-89
|56
|4
|Динамо М
|40
|22
|2
|2
|1
|2
|11
|132-95
|55
|5
|Северсталь
|40
|15
|3
|5
|2
|4
|11
|99-90
|52
|6
|Локомотив
|41
|17
|3
|1
|3
|5
|12
|99-88
|50
|7
|Спартак
|42
|16
|5
|1
|2
|1
|17
|105-105
|47
|8
|Динамо Мн
|41
|15
|4
|0
|4
|4
|14
|118-125
|46
|9
|Торпедо
|40
|18
|1
|0
|3
|3
|15
|103-94
|44
|10
|Сочи
|40
|12
|4
|1
|3
|1
|19
|94-110
|38
|11
|Витязь
|40
|8
|1
|2
|5
|6
|18
|98-123
|33
|12
|Динамо Р
|40
|9
|2
|1
|5
|3
|20
|78-121
|32
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|40
|24
|3
|4
|0
|1
|8
|142-97
|63
|2
|Трактор
|42
|17
|5
|6
|1
|2
|11
|121-104
|59
|3
|Салават Юлаев
|41
|21
|3
|1
|3
|1
|12
|114-82
|54
|4
|Ак Барс
|40
|17
|3
|4
|0
|5
|11
|99-90
|53
|5
|Авангард
|40
|20
|2
|1
|1
|1
|15
|114-91
|48
|6
|Сибирь
|41
|17
|2
|3
|1
|3
|15
|90-85
|48
|7
|Барыс
|40
|12
|3
|3
|2
|2
|18
|104-119
|40
|8
|Автомобилист
|40
|14
|2
|1
|3
|2
|18
|116-108
|39
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|2
|2
|2
|3
|18
|96-116
|39
|10
|Амур
|42
|10
|2
|4
|2
|3
|21
|77-103
|37
|11
|Адмирал
|40
|7
|0
|3
|3
|2
|25
|66-125
|25
|12
|Куньлунь
|40
|7
|1
|1
|1
|5
|25
|30-158
|24