СКА в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 декабря. Петербургский СКА в овертайме со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 6 098 зрителей.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Волков (29-я минута), Данила Моисеев (32) и Никита Гусев (62). У ЦСКА отличились Константин Окулов (41) и Павел Карнаухов (52). Для Волкова эта шайба стала первой после перехода в СКА, нападающему понадобилось для этого 15 матчей. Волков является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе "Тампы".

СКА впервые в текущем сезоне обыграл ЦСКА, в двух предыдущих встречах победу одержала московская команда - 7 ноября (4:0) и 21 ноября (3:1).

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче. ЦСКА располагается на третьей строчке с 56 очками. В следующем матче СКА в гостях встретится с новосибирской "Сибирью" 25 декабря, ЦСКА днем позже дома примет минское "Динамо".