В Федерации хоккея Канады прокомментировали решение о недопуске игроков НХЛ на Олимпиаду

ТАСС, 22 декабря. Федерация хоккея Канады разочарована тем, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогут принять участие в Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что игроки ее клубов не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года.

"Мы понимаем решение НХЛ, учитывая неопределенность, связанную с пандемией коронавируса. Но мы разочарованы тем, что не сможем создать команду из лучших канадских игроков НХЛ, и мы знаем, что канадские хоккейные фанаты также разочарованы тем, что они не смогут смотреть, как их любимые игроки НХЛ борются за золото на Олимпиаде. Нам повезло, что у нас есть возможность выбирать талантливых и трудолюбивых игроков и высококвалифицированный персонал, которые играют и работают в различных лигах по всему миру. Мы с нетерпением ждем возможности собрать команду, которая будет бороться за шанс привезти домой золотые медали, мы знаем, что канадцы по всей стране будут болеть за сборную в феврале", - говорится в сообщении пресс-службы.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.