World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам

ТАСС, 22 декабря. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

На время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной федерации отечественные легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только в статусе нейтральных спортсменов. 1 декабря совет World Athletics принял решение допустить до участия в чемпионатах мира и Европы 2022 года не более 20 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене. Атлет за последние 12 месяцев должен входить в пул допинг-тестирования.

Российские атлеты в следующем году смогут принять участие в летнем чемпионате мира в американском Юджине (июль), зимнем мировом первенстве в Белграде (март), летнем чемпионате Европы в Мюнхене (август), командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Омане (март), чемпионате мира по полумарафону в Китае (ноябрь) и чемпионату Европы по кроссу в Италии (декабрь), причем эти 20 спортсменов будут выбираться ВФЛА не на каждое соревнование, а на все шесть турниров. World Athletics также постановил, что на любых других международных стартах 2022 года (включая чемпионат мира для спортсменов до 20 лет) российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, могут выступать без какой-либо квоты. Легкоатлеты до 15 лет получат право выступать на международных стартах в нейтральном статусе без предварительной подачи заявок.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В начале декабря 2020 года совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода, 1 марта совет World Athletics одобрил полученный план. В 2021 году по решению World Athletics на крупнейших международных легкоатлетических стартах имели право выступать не более 10 российских спортсменов.