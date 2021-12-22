Кадейкин: радоваться отсутствию игроков НХЛ на Олимпиаде нельзя

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Радоваться тому, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участие в Олимпиаде, не стоит. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин.

В среду НХЛ сообщила, что игроки ее клубов не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года. Регулярный чемпионат и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.

"Последние пару дней складывалось впечатление, что так и случится, поскольку просто так они чемпионат не будут останавливать. Если в начале сезона ситуация была более-менее под контролем, все успокоилось, то когда свыше 100 человек в ковид-протоколе, стало понятно, что все идет к их неприезду", - сказал Кадейкин.

"Радоваться этому нельзя. Надо стремиться к тому, чтобы игроки НХЛ ездили и ты был в их числе. Жаль, что те же российские ребята, которые мечтали выиграть Олимпиаду, тоже не поедут", - добавил он.

Кадейкин поделился впечатлениями от работы с тренерским штабом сборной России на Кубке Первого канала. "Подсказки мне были именно как центральному игроку в этой системе, показывали мелкие детали. С Сергеем Викторовичем Федоровым (тренер сборной России - прим. ТАСС) работали на вбрасываниях, были отдельные тренировки, пускай не очень продолжительные, на которых он подсказывал мне разные тонкости. От этого воодушевление, когда попадаешь в сборную, и приятно находиться в такой компании", - подчеркнул хоккеист.