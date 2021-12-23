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Шахматные турниры

Карпов заявил, что пока не видит среди россиян претендентов на мировую шахматную корону

По мнению двенадцатого чемпиона мира, Ян Непомнящий "рассыпался" в матче против Магнуса Карлсена
Анатолий Карпов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Анатолий Карпов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские гроссмейстеры в ближайшее время не будут претендовать на мировую шахматную корону. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

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"В ближайшее время претендентов не вижу. Были хорошие шансы у Карякина в 2016 году, у Непомнящего в начале матча были хорошие шансы. Но потом он просто рассыпался", - сказал Карпов.

Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

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Карлсен, МагнусКарпов, Анатолий ЕвгеньевичШахматные турнирыНепомнящий, Ян Александрович
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