Карпов заявил, что пока не видит среди россиян претендентов на мировую шахматную корону

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские гроссмейстеры в ближайшее время не будут претендовать на мировую шахматную корону. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Норвежец Магнус Карлсен 10 декабря в четвертый раз защитил титул чемпиона мира, победив досрочно россиянина Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

"В ближайшее время претендентов не вижу. Были хорошие шансы у Карякина в 2016 году, у Непомнящего в начале матча были хорошие шансы. Но потом он просто рассыпался", - сказал Карпов.

Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.