Оргкомитет Олимпиады в Пекине выразил сожаление в связи с отказом НХЛ от участия в Играх

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Организаторы зимней Олимпиады 2022 года в Пекине выразили сожаление в связи с отказом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пустить своих игроков на соревнования. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы канцелярии эпидемиологического контроля оргкомитета Игр Хуан Чунь.

Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине

"План Б". Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине

В среду пресс-служба НХЛ сообщила, что игроки ее клубов не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года. 19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. 21 декабря стало известно, что регулярный чемпионат и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.

"Из-за пандемии они не смогли принять участие в соревнованиях. Мы выражаем сожаление по этому поводу", - сказал Хуан Чунь.

Он уточнил, что оргкомитет предпринимает все возможные усилия, чтобы не допустить вспышки коронавируса в ходе Олимпиады. "Мы твердо уверены, что эти меры позволят минимизировать риск распространения вируса. Мы гарантируем безопасность Игр для здоровья спортсменов и прочих участников", - добавил Хуан Чунь.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.