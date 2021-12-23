Дэйли: НХЛ постарается как можно скорее начать работу по организации Кубка мира

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) намерена начать организацию Кубка мира как только это будет возможно. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

В среду НХЛ сообщила о том, что игроки лиги не выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине по причине тяжелой ситуации с коронавирусом. В своем заявлении лига сообщила, что рассчитывает на участие своих хоккеистов на следующих Олимпийских играх в Италии в 2026 году.

"Да, мы надеемся на участие в Играх в Италии. Что касается Кубка мира, я ожидаю, что мы начнем планировать организацию турнира как только это будет возможно", - сказал Дэйли.

Последний Кубок мира проходил в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады, российская команда дошла до полуфинала.