Минспорт Татарстана не планирует проводить экспериментов с полем на "Ак Барс - Арене"

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Футбольное поле на стадионе "Ак Барс - Арена" в Казани находится в хорошем состоянии, никаких экспериментов с ним не запланировано. Об этом сообщил журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции.

"У нас на сегодня вопросов с клубом ["Рубином"] и ареной [стадион "Ак Барс - Арена"] нет, мы обо всем договорились. Поле находится в нормативном состоянии, мы никаких экспериментов делать не будем, оно спит в аграрном состоянии. За две недели до сезона мы его разбудим", - сказал Леонов.

8 августа главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс - Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля футболисты получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона.

После этого руководство стадиона приняло решение не проводить какие-либо мероприятия на газоне арены, кроме футбольных матчей. Сентябрьские матчи "Рубин" проводил на стадионе "Центральный", а не на "Ак Барс - Арене", поле которой готовили к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии. После матча главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что поле по-прежнему было не самого лучшего качества.