Елисеев и Буртасова смогут въехать в Германию для участия в Рождественской гонке

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Буртасова смогут въехать в Германию для участия в Рождественской гонке. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований, которые были перенесены в Рупольдинг и пройдут 28 декабря.

Власти Германии в декабре ужесточили антикоронавирусные правила и въезда в страну в связи с распространением штамма "омикрон". По этой причине возникли предположения, что российские биатлонисты в январе не смогут выступить на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Международный союз биатлонистов (IBU) их опроверг.

"Российская команда выступит 28 декабря в Рупольдинге. Мы находимся в тесном контакте со спортсменами. Ситуация прояснилась: при въезде они будут должны показать отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает 48 часов", - сообщили в оргкомитете.

Рождественская гонка является коммерческим соревнованием, она традиционно проходит на стадионе футбольного клуба "Шальке" в германском Гельзенкирхене, однако в этом году соревнования были перенесены в Рупольдинг из-за новой вспышки коронавируса.

Команды в Рождественской гонке состоят из мужчины и женщины. Участником первой в истории Рождественской гонки в 2002 году стал нынешний президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, занявший тогда второе место в паре с Альбиной Ахатовой. Елисеев и Буртасова стали победителями соревнований в прошлом году. Сборные России и Норвегии являются рекордсменами по количеству побед (5 раз).