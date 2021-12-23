Ласицкене отправила заявку на нейтральный статус и заплатила взнос

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заполнила заявку на получение нейтрального статуса и выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) требуемый денежный взнос в $250. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

22 декабря World Athletics опубликовала на своем сайте процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

"Мария заполнила заявку и отправила ее в ВФЛА [Всероссийскую федерацию легкой атлетики], заплатив требуемый взнос, - сказала Назарова. - Теперь ждем сопроводительное письмо от РУСАДА [Российского антидопингового агентства] о поддержке ее заявки. Как только этот документ будет получен, заявка будет сразу отправлена в международную федерацию".

Как сообщал ранее ТАСС, Ласицкене планирует открыть международный сезон 26 января выступлением на этапе зимнего Гран-при World Athletics, который пройдет в германском Котбусе.