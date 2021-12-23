Карякин откажется от участия в чемпионате мира ради выступления на "Дакаре" под флагом РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Экипаж гонщика Сергея Карякина планирует выступить на ралли-марафоне "Дакар" в 2022 году под российским флагом, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Для этого команда откажется от участия в чемпионате мира, одним из этапов которого является "Дакар", сообщил Карякин на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в четверг.

"Нам разрешили участвовать, но с ограничениями, и мы сейчас пытаемся небольшими хитростями их обойти, чтобы все-таки участвовать под флагом нашей страны. Для меня это одна из принципиальных позиций. Механизм, вероятнее всего, будет заключаться в том, что нам нужно будет отказаться от участия в чемпионате мира, который будет проходить в процессе "Дакара". Мы будем участвовать в самом "Дакаре", но именно как в этапе чемпионата мира - нет, соответственно мы не будем попадать под юрисдикцию Международной автомобильной федерации, которая как раз диктует эти правила", - сказал он.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование гимна и герба страны.

"Дакар" пройдет 2-14 января.