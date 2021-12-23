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Фигурное катание

Японский фигурист Ханю исполнил четверной аксель на тренировке

Никто из мужчин ни разу не исполнял такой прыжок на официальных соревнованиях
Юдзуру Ханю EPA-EFE/JESSICA GOW
Описание
Юдзуру Ханю
© EPA-EFE/JESSICA GOW

ТАСС, 23 декабря. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю исполнил на тренировке перед чемпионатом Японии четверной аксель. Видео с прыжком Ханю опубликовал американский журналист Джеки Вонг в Twitter.

Аксель является самым сложным и "дорогим" прыжком у мужчин в короткой программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Базовая оценка за четверной аксель составляет 12,5 балла. Никто из мужчин ни разу не исполнял четверной аксель на официальных соревнованиях.

Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). Также на его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю владеет мировым рекордом по баллам за короткую программу (111,82).

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