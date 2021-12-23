Японский фигурист Ханю исполнил четверной аксель на тренировке

ТАСС, 23 декабря. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю исполнил на тренировке перед чемпионатом Японии четверной аксель. Видео с прыжком Ханю опубликовал американский журналист Джеки Вонг в Twitter.
Аксель является самым сложным и "дорогим" прыжком у мужчин в короткой программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Базовая оценка за четверной аксель составляет 12,5 балла. Никто из мужчин ни разу не исполнял четверной аксель на официальных соревнованиях.
Yuzuru Hanyu's 4A attempts today in practice pic.twitter.com/ErUl31Zyae— Jackie Wong (@rockerskating) December 23, 2021
Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). Также на его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю владеет мировым рекордом по баллам за короткую программу (111,82).