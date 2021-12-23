Японский фигурист Ханю исполнил четверной аксель на тренировке

ТАСС, 23 декабря. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю исполнил на тренировке перед чемпионатом Японии четверной аксель. Видео с прыжком Ханю опубликовал американский журналист Джеки Вонг в Twitter.

Аксель является самым сложным и "дорогим" прыжком у мужчин в короткой программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Базовая оценка за четверной аксель составляет 12,5 балла. Никто из мужчин ни разу не исполнял четверной аксель на официальных соревнованиях.