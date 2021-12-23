Тутберидзе: у фигуристки Валиевой слишком много таланта

ТАСС, 22 декабря. У российской фигуристки Камилы Валиевой очень много таланта. Об этом в интервью Первому каналу рассказала тренер Валиевой Этери Тутберидзе.

Также Тутберизде дала характеристики другим свои подопечным Алене Косторной, Александре Трусовой и Анне Щербаковой, отметив, что каждая из них способна бороться за олимпийскую медаль.

"Камила [Валиева] - девочка, в которой слишком много таланта, - сказала Тутберидзе. - Она и гибкая, и понимает, что такое скольжение, прыгучая. Алена [Косторная] - сложная девочка, но она живая, настоящая, хочет попробовать все в этой жизни".

"Трусова - чистая, светлая, хочу, чтобы у нее все получилось, она заслужила. Упертая, но честная, без лжи, без обмана. Она не против прозвища "Русская ракета". Щербакова - интеллигентная, у Саши есть эмоции, Аня тише, иногда хочется, чтоб эмоции проявились. Девочкам не нравилось прозвище ТЩК (Трусова, Щербакова и Косторная - прим. ТАСС), они сами себе конкурентки, они должны бороться за олимпийскую медаль".

Трусова, Щербакова и Валиева готовятся в Санкт-Петербурге выступить на чемпионате России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине. Косторная пропустит национальное первенство из-за травмы кисти. Турнир пройдет с 23 по 26 декабря.