Ковальчук: отказ НХЛ участвовать в Олимпиаде стал для российских игроков лиги ударом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не участвовать в Олимпиаде является ударом для российских игроков, выступающих в НХЛ. Об этом журналистам рассказал менеджер сборной России Илья Ковальчук.

В среду НХЛ объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде 2022 года.

"Общался с [Александром] Овечкиным, Женей Малкиным, для ребят это, конечно, большой удар. Мы к этому готовы, и те, кто играл на Кубке Первого канала, хорошо себя проявили, плюс у нас есть кандидаты. Все в наших руках", - сказал Ковальчук.

"Я надеюсь, что это не последняя Олимпиада в их карьере. Все очень настраиваются и хотели поехать. Мы понимали, что число заболевших в Америке выросло очень сильно", - добавил он.

Прокомментировал ситуацию и главный тренер сборной России Алексей Жамнов. "В плане сборной тут от нас мало что зависело, хотелось бы, чтобы на этом турнире участвовали все сильнейшие. Понятно, что для возрастных ребят, Саши Овечкина, Жени Малкина, это вопрос больной", - отметил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.