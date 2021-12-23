Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 23 декабря. Российская сборная сохранила 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В активе сборной России 1 493 очка. Российская команда с момента предыдущего обновления рейтинга не провела ни одной встречи. Следующий официальный матч команда проведет 24 марта 2022 года в Москве на стадионе "Лужники" против сборной Польши в полуфинале отбора на чемпионат мира.

Лидером рейтинга осталась сборная Бельгии (1 828 очков), на втором месте идет команда Бразилии (1 826), на третьем - французы (1 786), далее следуют сборные Англии (1 756), Аргентины (1 751), чемпионы Европы 2021 года итальянцы (1 741), команды Испании (1 705), Португалии (1 660), Дании (1 655), Нидерландов (1 654), команда США поднялась на 11-е место (1 649), опередив сборную Германии (1 648).