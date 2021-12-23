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Биатлон

Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит "Ижевскую винтовку" из-за недостатка подготовки

Спортсменка отметила, что на первое место ставит здоровье

ТАСС, 23 декабря. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не примет участие в турнире "Ижевская винтовка" из-за физической неготовности. Об этом она сообщила в Instagram.

"К сожалению, я не смогу выступить в Ижевске, как планировалось ранее. Мой организм готов к работе не на 100%, и как опытный спортсмен, знающий себя, совместно с тренером и специалистами фукнциональной диагностики накануне отъезда на Кубок России я приняла решение об отмене данной поездки. Здоровье сейчас на первом месте" , - написала Юрлова-Пехт.

Юрловой-Перхт 36 лет, она является чемпионкой мира в индвидуальной гонке (2015) и чемпионкой Европы в гонке преследования (2019). В сезоне-2019/20 стала лучшей в зачете Кубка мира среди россиянок, заняв 17-е место.

Этап Кубка России "Ижевская винтовка" начнется 25 декабря.

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