Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит "Ижевскую винтовку" из-за недостатка подготовки

ТАСС, 23 декабря. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не примет участие в турнире "Ижевская винтовка" из-за физической неготовности. Об этом она сообщила в Instagram.

"К сожалению, я не смогу выступить в Ижевске, как планировалось ранее. Мой организм готов к работе не на 100%, и как опытный спортсмен, знающий себя, совместно с тренером и специалистами фукнциональной диагностики накануне отъезда на Кубок России я приняла решение об отмене данной поездки. Здоровье сейчас на первом месте" , - написала Юрлова-Пехт.

Юрловой-Перхт 36 лет, она является чемпионкой мира в индвидуальной гонке (2015) и чемпионкой Европы в гонке преследования (2019). В сезоне-2019/20 стала лучшей в зачете Кубка мира среди россиянок, заняв 17-е место.

Этап Кубка России "Ижевская винтовка" начнется 25 декабря.