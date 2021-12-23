Лучший бомбардир Кубка Аргентины по футболу будет получать награду имени Серхио Агуэро

ТАСС, 23 декабря. Награда лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет названа в честь аргентинского футболиста Серхио Агуэро. Об этом сообщил президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапия, комментарий которого приводит газета El Comercio.
"Более чем приятные новости, это прекрасная дань уважения. Награда лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет носить имя Серхио Агуэро", - сообщил Тапия на церемонии жеребьевки Кубка Аргентины 2022 года.
Агуэро 33 года, 15 декабря он объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. В летнее межсезонье он присоединился к испанской "Барселоне". В матче 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" Агуэро был заменен на 41-й минуте матча, игрок пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию.
До этого на протяжении 10 лет Агуэро выступал за английский "Манчестер Сити". Также он играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).