Лучший бомбардир Кубка Аргентины по футболу будет получать награду имени Серхио Агуэро

ТАСС, 23 декабря. Награда лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет названа в честь аргентинского футболиста Серхио Агуэро. Об этом сообщил президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапия, комментарий которого приводит газета El Comercio .

"Более чем приятные новости, это прекрасная дань уважения. Награда лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет носить имя Серхио Агуэро", - сообщил Тапия на церемонии жеребьевки Кубка Аргентины 2022 года.

Агуэро 33 года, 15 декабря он объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. В летнее межсезонье он присоединился к испанской "Барселоне". В матче 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" Агуэро был заменен на 41-й минуте матча, игрок пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию.

До этого на протяжении 10 лет Агуэро выступал за английский "Манчестер Сити". Также он играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).