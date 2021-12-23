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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов: сборная России по хоккею не рассчитывает на Олимпиаде на Дацюка

На данный момент олимпийский чемпион находится без клуба

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская сборная по хоккею не рассчитывает на Олимпийских играх в Пекине на Павла Дацюка. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Контракт Дацюка с "Автомобилистом" истек в прошлом сезоне. 43-летний форвард в настоящий момент находится без клуба.

"По Паше Дацюку мне тяжело сказать. Он давно уже без игровой практики, и давайте говорить честно и открыто, что у нас есть ребята помоложе, которые достойны представлять страну на Олимпийских играх", - сказал Жамнов.

Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом 2018 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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