Жамнов: сборная России по хоккею не рассчитывает на Олимпиаде на Дацюка

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская сборная по хоккею не рассчитывает на Олимпийских играх в Пекине на Павла Дацюка. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Контракт Дацюка с "Автомобилистом" истек в прошлом сезоне. 43-летний форвард в настоящий момент находится без клуба.

"По Паше Дацюку мне тяжело сказать. Он давно уже без игровой практики, и давайте говорить честно и открыто, что у нас есть ребята помоложе, которые достойны представлять страну на Олимпийских играх", - сказал Жамнов.

Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом 2018 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.