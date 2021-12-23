Казани отказали в проведении чемпионата мира по киберспорту в 2022 году из-за санкций WADA

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Казань не сможет провести чемпионат мира по киберспорту в 2022 году из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС .

"К сожалению, из-за того, что федерация киберспорта находится под кодексом WADA [чемпионат мира по киберспорту в Казани в 2022 году не состоится], несмотря на то, что реально хотели провести чемпионат мира этим летом в Казани", - сказал Леонов.

В рамках санкций, введенных WADA и частично подтвержденных в декабре 2020 года Спортивным арбитражным судом (CAS), Россия не может проводить на своей территории чемпионаты мира до 17 декабря 2022 года. Леонов отметил, что Казань сможет провести чемпионат мира по плаванию на короткой воде с 17 по 22 декабря 2022 года.

Ранее Татарстан также подал заявку на проведение первых киберспортивных "Игр будущего - 2023". Готовность к проведению "Игр будущего", в частности, подтвердили Челябинская, Тверская, Нижегородская, Оренбургская, Новосибирская, Калужская, Ростовская и Архангельская области, Республики Татарстан, Тыва и Удмуртская Республика, Красноярский, Приморский, Пермский, Краснодарский край, а также Москва, Санкт-Петербург, федеральная территория "Сириус" и Севастополь.