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Летние неолимпийские виды спорта

Всероссийская федерация самбо подписала соглашение о сотрудничестве с обществом "Динамо"

Целью сотрудничества является реализация программ, направленных на укрепление здоровья населения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация самбо (ВФС) и общество "Динамо" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФС.

Целью сотрудничества является реализация совместных программ, проектов и мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения, повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности.

"Соглашение не новое, ранее оно уже было, но жизнь вносит свои коррективы, все меняется, - сказал председатель общества "Динамо" Анатолий Гулевский. - Поэтому сегодня мы подписываем скорректированное соглашение, отвечающее требованиям сегодняшнего дня. Общество "Динамо" и самбо как вид спорта существуют вместе долгие годы, наши спортсмены, динамовцы, всегда составляли костяк национальной сборной по самбо, занимали призовые места. В 2021 году произошло событие, которого мы все долго ждали, - дисциплина, родившаяся в России, получила признание Международного олимпийского комитета".

"Я больше чем уверен, что наша совместная работа в рамках соглашения позволит скомплектовать достойную национальную сборную по самбо для выступления на Олимпиаде. Мы многого ждем от подписания соглашения, прежде всего работу в новом формате", - добавил он.

 

Олимпийские перспективы и молодежь

 

"Сегодня мы хотели бы в новом формате и с новыми задачами подписать соглашение. Это не просто подготовка членов сборной страны и выступление на Олимпийских играх, которое мы в перспективе ждем, но важной составляющей является наша молодежь, - заявил президент ВФС Сергей Елисеев. - Мы запустили федеральный проект "Самбо в школу", который сильно заинтересовал наших детей. Мы восстанавливаем традиции, и то, что сегодня в системе "Динамо" начнет развиваться направление "Юный динамовец" по самбо, для нас очень важно".

"Раньше существовало огромное количество секций и школ по самбо в системе "Динамо", мы хотим это восстановить. Когда эти клубы наполнятся спортсменами, конечно, на отбор в сборную появятся много представителей общества "Динамо". Действительно, в советские времена костяк сборной по самбо состоял из представителей "Динамо". Надеюсь, это соглашение даст еще один толчок для развития и популяризации самбо в нашей стране", - добавил президент ВФС.

Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. В июле 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) Международная федерация самбо (FIAS) получила постоянное признание.

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