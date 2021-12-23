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Олимпиада-2022 в Пекине

Ковальчук: КХЛ готова поддержать сборную России в подготовке к Олимпиаде

Российская команда перед Олимпийскими играми проведет в январе сбор в Новогорске

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова поддержать сборную России в плане подготовки к Олимпийским играм. Об этом журналистам рассказал менеджер сборной России Илья Ковальчук.

Сбор российской команды в подмосковном Новогорске перед Олимпиадой начнется с середины января и продлится 2,5 недели.

"Мы общались с Алексеем Алексеевичем (президентом КХЛ Алексеем Морозовым - прим. ТАСС), он полностью готов нас поддержать в каких-то рамках. КХЛ и так пошла нам навстречу: передвинула календарь, сдвинула матчи, сделала меньше пауз между играми. Мы хотели бы раньше видеть игроков в Новогорске, но понимаем, что есть еще Матч звезд", - сказал Ковальчук.

Штаб сборной России уже обсуждал вопрос по возможным вариантам действий на тот случай, если кто-то из хоккеистов будет вынужден отправиться на длительный карантин из-за положительного теста на коронавирус. "Мы никого не бросим. Это уже обсуждалось и будет обсуждаться", - отметил он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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