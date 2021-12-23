Казань выразила желание провести чемпионат мира по дзюдо в 2024 году

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Казань выступила с инициативой провести чемпионат мира по дзюдо в 2024 году. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции.

"Мы выразили свое желание подать заявку на проведение чемпионата мира по дзюдо в 2024 году. Это титульный вид спорта для нашей страны. Чемпионат мира - это знаковое событие и авторитетный турнир. Проведем на самом высоком уровне, если нам доверят право его организации", - сказал Леонов.

Министр отметил, что у региона уже есть опыт проведения больших турниров по дзюдо. В частности, в мае этого года состоялся этап турнира "Большой шлем". Сейчас ведутся переговоры, чтобы эти соревнования проходили в Татарстане в 2022 и 2023 годах.

Ранее президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов заявлял, что организация заинтересована в организации и проведении чемпионата мира в 2024 году.