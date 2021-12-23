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Летние олимпийские виды спорта

На Олимпиаде-2024 будет разыграно четыре комплекта медалей в скалолазании

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре комплекта медалей будет разыграно на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Скалолазание впервые вошло в программу Олимпиады на Играх в Токио, где было разыграно два комплекта медалей в дисциплине "многоборье" у мужчин и женщин. В многоборье входили лазание на скорость, боулдеринг и лазание на трудность. В Париже мужчины и женщины будут соревноваться в двух дисциплинах - лазание на скорость и двоеборье (боулдеринг + лазание на трудность).

Также сообщается, что исполком Международного олимпийского комитета предложил включить скалолазание в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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