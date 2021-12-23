Сальников: даты чемпионата мира по плаванию в Казани выбирались c учетом санкций WADA

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Даты проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани в 2022 году выбирались таким образом, чтобы российские спортсмены смогли выступить на турнире с государственной символикой, поскольку соревнования стартуют на следующий день после снятия санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Казани пройдет с 17 по 22 декабря 2022 года. Двухлетние санкции WADA, которые запрещают российским спортсменам выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх с государственной символикой, истекают 16 декабря.

"Даты проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде обсуждались с новым руководством Международной федерации плавания во время его визита в Казань, - сказал Сальников. - Там рассматривались различные варианты дат, и нам, конечно, хотелось оставить эти даты, чтобы турнир начинался практически через часы после снятия санкций".

"Рассматривался и перенос на следующий год, но это было бы очень неудобно, потому что плотность соревнований начинает возрастать. И форму спортивную сложно набрать, да и организационно это было бы сложно. Сейчас даты утверждены. Флаг и гимн России будут, изменений никаких быть не может", - добавил он.