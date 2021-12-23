{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Ученик Плющенко Сарновский рассказал, как тренер настраивает фигуристов

Спортсмен заявил, что работает на четверными сальховом и риттбергером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Тренер Евгений Плющенко настраивает участника чемпионата России фигуриста Кирилла Сарновского кататься в свое удовольствие. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России.

15-летний фигурист на турнире, стартовавшем в Санкт-Петербурге, не исполняет четверных прыжков, хотя и работает над ними.

"В работе четверной сальхов, риттбергер, но мы планируем четверные на юниорский чемпионат России, - сообщил Сарновский. - Сюда я не ехал ни с кем соревноваться, Евгений Викторович всегда говорит мне ни с кем соревноваться: "Они соревнуются сами с собой, катайся в свое удовольствие".

На вопрос, какие из взрослых фигуристов нравятся Сарновскому, он ответил: "Мне нравится, как катает второй оценкой [за артистизм] Михаил Коляда".

Произвольная программа состоится в пятницу.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурист Кондратюк назвал травму Самарина на чемпионате России редким случаем
Самарин обратился за медицинской помощью после того, как во время короткой программы упал с четверного лутца и рассек подбородок
Читать полностью