Ученик Плющенко Сарновский рассказал, как тренер настраивает фигуристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Тренер Евгений Плющенко настраивает участника чемпионата России фигуриста Кирилла Сарновского кататься в свое удовольствие. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России.

15-летний фигурист на турнире, стартовавшем в Санкт-Петербурге, не исполняет четверных прыжков, хотя и работает над ними.

"В работе четверной сальхов, риттбергер, но мы планируем четверные на юниорский чемпионат России, - сообщил Сарновский. - Сюда я не ехал ни с кем соревноваться, Евгений Викторович всегда говорит мне ни с кем соревноваться: "Они соревнуются сами с собой, катайся в свое удовольствие".

На вопрос, какие из взрослых фигуристов нравятся Сарновскому, он ответил: "Мне нравится, как катает второй оценкой [за артистизм] Михаил Коляда".

Произвольная программа состоится в пятницу.