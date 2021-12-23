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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Рухин прокомментировал возвращение к Тутберидзе

Спортсмен в мае 2020 года перешел в группу Евгения Плющенко, в этом сезоне он вернулся к Тутберидзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигурист Егор Рухин вернулся к тренеру Этери Тутберидзе по своей инициативе. Об этом он сообщил журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России, стартовавшем в Санкт-Петербурге.

В мае 2020 года фигурист ушел из "Хрустального" в команду Евгения Плющенко, однако в этом сезоне вернулся в школу Этери Тутберидзе.

"Решил, что для меня лучше вернуться к Этери Георгиевне, это была моя инициатива, - сообщил Рухин. - Спросил [у Тутберидзе], можно ли вернуться, мы с ней поговорили, она сказала "да", на следующий день пришел на тренировку. Этот переход был вне трансферного окна, но с федерацией все согласовали".

Комментируя выступление в короткой программе, Рухин рассказал: "Был хорошо готов, не могу сказать, что нервничал. Просто не получилось, объяснения особого нет".

Произвольная программа состоится в пятницу.

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