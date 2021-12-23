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Летние олимпийские виды спорта

Пловчиха Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате мира 2022 года

Мировое первенство состоится с 13 по 29 мая
Юлия Ефимова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юлия Ефимова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова планирует выступить на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в японской Фукуоке. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Чемпионат мира состоится с 13 по 29 мая. Отбор на турнир пройдет в апреле на чемпионате России.

"Вроде бы она намерена участвовать [в чемпионате мира] на длинной воде. Она проводит сборы в Америке, поэтому о ее подготовке мне сложно сказать. Если пройдет отбор - будет выступать", - сказал Чепик.

Главный тренер также отметил, что схожие планы еще у одного олимпийского призера Владимира Морозова.

3 апреля Ефимовой исполнится 30 лет, на Олимпиаде в Токио шестикратная чемпионка мира заявила, что вскоре планирует завершить карьеру. В ее активе также серебряная и две бронзовые медали Олимпийских игр (2012, 2016).

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