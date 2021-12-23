Чепик: к Олимпиаде в сборной России по плаванию не должно остаться "спортивных туристов"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сборная России по плаванию к Олимпийским играм в 2024 года в Париже будет формироваться таким образом, чтобы в ней не осталось "спортивных туристов". Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

"К Олимпиаде в Париже хочу сформировать команду, в которой будут бойцы, в ней не должно быть спортивных туристов. Может, это звучит жестко, но надо сделать все, чтобы подготовка шла по нашим планам", - сказал Чепик.

Главный тренер выступил против участия спортсменов сборной в Международной лиге плавания (ISL), поскольку это негативно влияет на их подготовку к главным турнирам сезона. В качестве примера он привел Олимпийские игры в Токио. "ISL - это все-таки шоу", - сказал Чепик.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.