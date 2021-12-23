Путин допустил, что женский спорт может исчезнуть из-за допуска сменивших пол мужчин

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Женский спорт может перестать существовать в случае допуска на соревнования мужчин, сменивших пол. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

В Олимпийских играх в Токио впервые принял участие спортсмен-трансгендер - Лорел Хаббард из Новой Зеландии, сменившая пол с мужского на женский в 2012 году. В 2017 году Хаббард выиграла серебряную медаль чемпионата мира. На Олимпиаде в Токио она выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг, не сумев взять стартовый вес.

"Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще в каком-то другом виде спорта. [В таком случае] женский спорт перестанет существовать совсем. Здравый смысл должен быть какой-то?" - заявил Путин, рассуждая о проблеме нетрадиционных ценностей.

В январе 2016 года медицинский комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операции по смене пола. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям. Сейчас хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.