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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин допустил, что женский спорт может исчезнуть из-за допуска сменивших пол мужчин

В Олимпийских играх в Токио впервые принял участие спортсмен-трансгендер - Лорел Хаббард из Новой Зеландии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Женский спорт может перестать существовать в случае допуска на соревнования мужчин, сменивших пол. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
Большая пресс-конференция Владимира Путина.

В Олимпийских играх в Токио впервые принял участие спортсмен-трансгендер - Лорел Хаббард из Новой Зеландии, сменившая пол с мужского на женский в 2012 году. В 2017 году Хаббард выиграла серебряную медаль чемпионата мира. На Олимпиаде в Токио она выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг, не сумев взять стартовый вес.

"Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще в каком-то другом виде спорта. [В таком случае] женский спорт перестанет существовать совсем. Здравый смысл должен быть какой-то?" - заявил Путин, рассуждая о проблеме нетрадиционных ценностей.

В январе 2016 года медицинский комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операции по смене пола. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям. Сейчас хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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