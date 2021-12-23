Фигурист Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/.Евгений Семененко лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Семененко набрал 98,03 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (97,77), третье - Макар Игнатов (95,84). Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда показал пятый результат (94,26), серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин - шестой (94,23). Самарин во время выполнения одного из элементов программы упал на лед и рассек себе подбородок, после чего был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Семененко 18 лет, он является чемпионом мира в командных соревнованиях (2021), победителем финала Кубка России (2021). Кондратюку 18 лет, на его счету бронзовая награда чемпионата России прошлого года. Игнатову 21 год, он является серебряным призером прошлогоднего национального первенства, бронзовым призером российского этапа мировой серии Гран-при (2019), победителем финала Кубка России (2020).

Произвольная программа у мужчин пройдет 24 декабря.

Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря.