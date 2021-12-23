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Допинг в спорте

Российский штангист Гайрбеков дисквалифицирован на три года из-за допинга

Отстранение спортсмена отсчитывается с 24 ноября

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский штангист Марат Гайрбеков, выступающий в весовой категории до 73 кг, дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") общероссийских антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 24 ноября 2021 года.

Гайрбекову 18 лет, в апреле он стал победителем чемпионата Дагестана.

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