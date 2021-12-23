Танцоры Дэвис и Смолкин прокомментировали обвинения в блате из-за известных родителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря /ТАСС/. Повышенное внимание из-за известных родителей вызывает у выступающих в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина дополнительное волнение перед выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом фигуристы рассказали журналистам.

За ритм-танец на дебютном национальном первенстве дуэт получил 83,99 балла. Смолкин является сыном известного российского актера Бориса Смолкина, Дэвис - дочерью российского тренера Этери Тутберидзе.

"Мы блатные, да, - сказал Смолкин. - У нас известные родители, поэтому мы блатные. Сегодня столько людей на нас смотрели, мои родители тоже, но мы концентрируемся друг на друге. Волнуются все, и мы волнуемся, просто мы учимся преодолевать волнение и использовать это в своих интересах".

Повышенное внимание в олимпийском сезоне к дуэту приковано из-за высоких оценок, полученных ими на турнире серии "Челленджер" в Варшаве. Тогда по сумме двух танцев спортсмены набрали 199,90 балла. "Конечно, не ожидали, - отметил Смолкин. - Нужно прогрессировать от турнира к турниру, сегодня ритм-танцем мы довольны, наверное, он лучший у нас в этом сезоне, надеюсь так будет и с произвольным".

Спортсмены, которые живут и тренируются в США, отметили, что в Санкт-Петербурге им непросто из-за акклиматизации. "Сегодня ночью часа два поспали, в тот раз тяжеловато было перестраиваться. Но ощущения замечательные, мы рады первому стартовому номеру, - сказал Смолкин. - Честно говоря, я люблю, когда размялся, пошел, сделал максимум и потом смотришь, как остальные катаются".

Дуэты выступят с произвольным танцем в пятницу.